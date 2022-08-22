Göz-Göz kaçamadı

Spor Toto Birinci Lig'de ilk hafta Sakarya'yı mağlup eden Göztepe, evinde öne geçtiği maçta Erzurumspor'a takıldı: 1-1. 7. dakikada Yasin soldan içeri çevirdi, Palmer'in yerden sert şutunu kaleci Göktuğ çıkardı. 33'te Yasin soldan içeri çevirdi. Ön direkte Obinna'nın şutunu kaleci Göktuğ son anda çıkardı.



HÜSAMETTİN SAHNE ALDI

43'te Göztepe atağa çıkarken topu kaptırdı. Sol kanattan Göztepe kalesine sokulan Rosheuvel'in şutunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti. 45'te Yunus Emre'nin soldan ortaladığı topa Hüsamettin kafayı harika vurdu: 1-0. 53'te Cengizhan Süleyman gelişine vurdu. Ancak Göztepe kalecisi Ekrem güzel bir kurtarışa imza atıp tehlikeyi savuşturdu. 78'de Erzurumspor FK frikik kazandı. Atışı kullanan Olanare'nin şutunda EKREM İZİN VERMEDİ 80'de Erzurumspor FK lehine penaltı kararı verildi. Uğur Kaan'ın, Cengizhan'ın düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. 81'de Olanare penaltı atışını gole çevirdi: 1-1. 90+7'de Emre sol kanattan ortasını açtı, yaşanan karambolde Obinna kafa vuruşunu yaptı. Top yan direğe çarparak oyun alanını terk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.





TARAFTARDAN KOREOGRAFİ ŞOV

İzmir ekibinin ilk iç saha maçında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazken, yaklaşık 12 bin civarında seyirci tribünleri doldurdu. Maçın başlama düdüğüyle birlikte takımlarını ateşlemek için tezahüratlara başlayan 12. adam Göztepe taraftarı, güney tribününde yaptığı koreografiyle de tam not aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bir dönem Avrupa Kupaları'nda ses getiren takım için gazetelerde atılan başlıkların yer aldığı bir görsel şölen sundu.

TURGAY ALTAY KADROYU BOZMA

Göztepe'nin bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmada teknik direktör Turgay Altay kadroda değişiklik yapmadı. Geçen hafta Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0'la geçen kadroyu koruyan genç teknik adam, savunmada Arslanagic, Emir ikilisini bozmazken, orta alanda Palmer, Yalçın, Tijanic, ileri uçta da Mamah, Yasin ve Hüsamettin üçlüsünü bozmadı. Emre Çolak, Ali Akman, Atanga ve Göz-Göz'ün son transferleri Gottwalt ile İsmail Köybaşı ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

KERİM SAKATLANDI

Göztepe'de Kerim Alıcı, maçın başında sakatlanarak oyundan çıktı. Bir pozisyon sonrası yerden kalkamayan futbolcu, arka adalesinden sakatlık yaşadı. Kerim, 11. dakikada yerini Uğur Kaan Yıldız'a bıraktı.







ANKERSEN VE MANCE MAÇI TAKİP ETTİ

Göz-Göz'ün % 70 hissesini alan Sports Republic şirketi CEO'su Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, eski başkan Mehmet Sepil ve sportif direktörlük görevine getirilen Hırvat Ivan Mance da karşılaşmayı tribünden takip etti. Göztepeli taraftarlar maç öncesinde iki isme de sevgi gösterisinde bulunurken, tezahüratlarla desteklerini gösterdiler.