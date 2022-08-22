Göztepe sorun etmiyor

Spor Toto 1. Lig'de sezonun 2. haftasında evinde Erzurumspor FK ile son 10 dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Göztepe galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken, camia moral bozmadı. Bu sezon ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıkan sarı-kırmızılıları muhteşem bir taraftar grubu destekledi. Koreogrofi şovla renkli görüntüler oluşturan tribünler, 90 dakika boyunca takıma inanılmaz destek verdi. Taraftarlar galibiyet kaçmasına rağmen karşılaşma sonunda takımı tribünlere davet edip alkışladı. Teknik direktör Turgay Altay yaptığı değerlendirmede kaybedilen 2 puanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Müthiş bir taraftar desteğiyle mücadele ettiklerini belirten Altay, "Göztepe, sonuç ne olursa olsun çok tutkulu bir taraftara sahip. Bu nedenle takımımız oyundan hiç kopmadı. İnanılmaz bir atmosfer yaşadık. Evimizde galip gelmeyi çok isterdik" dedi.



MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Büyük takım oyununu oynamak zorunda olduklarını ifade eden Altay, "İçeride ya da dışarıda hiç farketmez, biz Göztepe gibi oynayacağız. Asla kendi oyunumuzdan vazgeçmemeliyiz. Önümüzdeki süreçte coşkuyla ve tutkuyla son topa kadar mücadelemiz sürecek. Çok daha iyi oyunlar oynayacağız" yorumunda bulundu.





HÜSAMETTİN GOLLE TANIŞTI

Göztepe'nin sezon başında Altınordu'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hüsamettin Yener, sarıkırmızılı formayla siftah yaptı. Sarı-kırmızılıların evinde oynadığı Erzurumspor karşısında takımının tek golünü atan 27 yaşındaki santrfor, bu sezonki ilk golünü de taraftarı önünde kaydetmiş oldu.

YEDİ YENİ TRANSFER 11'DE BASLADI

Sezon başında hisselerinin yüzde 70'i Sport Republic'e satılan Göztepe yeniden yapılama sürecine girerken, geçen yılki kadrodan sadece 4 futbolcu 11'de başladı. Yeni transferlerden Ekrem, Emir, Yunus Emre, Yasin Öztekin, Palmer, Hüsamettin ve Mamah maça ilk 11'de çıkan diğer oyunculardı. Kadroya yeni katılan Ali Akman, Atanga, Emre Çolak ve Uğur Kaan ise sonradan oyuna katıldı.







ANKERSEN MEST OLDU

Türk futbol tarihinin ilk yabancı başkanı olarak Göztepe'de görev yapmaya başlayan Danimarkalı iş insanı Rasmun Ankersen tribündeki yerini aldı. Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini alan Sport Republic şirketinin Başkanı Henrik Kraft ve eski başkan Mehmet Sepil'le birlikte maçı izleyen Ankersen tribünlere hayran kaldı. Yapılan koreografiyi telefonuyla kaydeden Ankersen'e ilgi de çok yoğundu. Sportif direktörlük görevi için Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hırvat Ivan Mance de ilk kez saha kenarında bulundu.