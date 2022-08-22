Harika bir baslangıç

ÜMİT YÖNEY YAZDI

Geçen sene Play-Off'ta şampiyon olarak 91 yıllık tarihinde ilk kez 1. Lig'e ayak basan Bodrumspor, sezona harika bir başlangıç yapmıştı. Yeni Malatyaspor karşısında iyi futbolların yanı sıra alınan 3 puan motivasyonu yükseltti. Şampiyon kadronun üzerine yapılan nokta transferler ilk haftadan dikkat çekti. Bodrumspor, Başkent deplasmanında erken gelen golle skor tabelasında üstünlüğü ele geçirdi. Bahadır'ın golünün ardından Ankara Keçiörengücü beraberlik için yüklenirken Celal Dumanlı sahneye çıkıp Bodrumspor'u rahatlatan golü attı. Keçiörengücü topu daha fazla kullanıyor görünse de ilk 45 dakikada net bir fırsat bulamadı. Bodrumspor defansı ilk devre boyunca hata yapmadı.



KAZANAN HAKLIDIR

İkinci yarıda da Keçiörengücü topla daha çok oynayan takımdı. Bodrumspor gardını alıp savunmada ani ataklarla şans aradı. Başkent ekibi kenarlardan yaptığı ortalarla tehlike yaratmak istedi ama kaleci Ali Türkan yan toplarda geçit vermedi.

82 dakika savunma hatasız oynadı. Ancak basit bir top kaybı ile Melih'in harika vuruşu skor tabelasında Keçiörengücü'nü umutlandırdı. Bodrumspor 2-0'dan sonra ikinci yarıda hücumu neredeyse hiç düşünmedi. Skoru koruma içgüdüsü son dakikalarda paniği de beraberinde getirdi. Bodrumspor ikinci devrede ilk kez tehlikeli geldiği son dakikalarda yeni transfer Kenan Özer'le galibiyeti perçinleyen golü buldu. Kazanılan 3 puan çok önemli. Gelecek haftalar için umut verici.

Bodrumspor'un ikide iki yapması harika bir performans. Ancak sergilenen futbol henüz yeterli değil. Üst sıralar için daha çok çalışılmalı. Yeni transferlerin de takıma tam kapasiteyle katılmasıyla farklı bir Bodrumspor izleyebiliriz. Turizmde 'Süper Lig'de yer alan Bodrum şehri, tarihinde ilk kez yer aldığı Spor Toto 1. Lig'de ilk iki maçtaki görüntüsüyle rakiplerine gözdağı verdi. Kazanan şimdilik haklıdır. İnşallah zamanla daha iyi sonuçlar alınır ve Bodrumspor üst sıralarda yerini alır. Bu kadro bunu başaracak güçte...