Kara Kartal dört köşe

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi. 8. dakikada kale çizgisine yakın mesafeden Weghorst'un vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. 10'da Muleka'nın vuruşunda top bir kez daha yan direkte patladı. 11'de arka direkte Salih Uçan'ın gelişine şutunda, Caner topu çizgiden çıkardı. 17'de Rosier'in ortasında iyi pozisyon alan Weghorst, topu kafayla filelere gönderdi: 1-0. 21'de Salih ceza sahası dışından şutunu çekti, top kalecinin müdahalesinin ardından direkten döndü. 33'te Salih'in ortasında rakip ceza alanı içinde topla buluşan N'Koudou'nun çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.



BEŞİKTAŞ FARKI AÇTI

50'de kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Muleka, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1. 53'te Caner'in kullandığı kornerde altıpasta topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1. 86'da yaşanan karambolde son olarak Ricci'nin sert şutunda, Ersin son anda uzanarak ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 90'da Kartal Yılmaz'ın ceza sahası içinde sağdan çıkardığı topa Rosier dönerek sert vurdu, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 4-1. Maç bu skorla sona erdi.



İKİ YILDIZ SİFTAH YAPTI

BEŞİKTAŞ'IN sezon başında kadrosuna kattığı golcü futbolcu Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ilk resmi golünü Karagümrük karşısında kaydetti. İlk şutunda topu direkten dönen golcü futbolcu, dakikalar 17'yi gösterdiğinde ise takımını öne geçiren isim oldu. Weghorst, geride kalan 2 lig maçında takımına 2 asistlik katkı sağlarken, ilk kez gol sevinci yaşadı. Karagümrük karşısında 50. dakikada ağları havalandıran Jackson Muleka, Beşiktaş forması altında ilk gol sevincini yaşadı.



CENK TOSUN'DAN ISMAEL'E TEPKİ

İlk oyuncu değişikliğini 46. dakikada Berkay Vardar'ın yerine Kartal Kayra Yılmaz'ı alarak yapan Valerien Ismael, 90+3. dakikaya kadar değişiklik hakkını kullanmadı. Ismael'in oyuncu değiştirmemesi üzerine siyah beyazlılar taraftarlar, "Ismael baksana, değişiklik yapsana" sözleriyle tempo tuttu. Fransız teknik adam, 90+3'te iki değişiklik birden yaparak oyuna Cenk Tosun ve Umut Meraş ikilisini aldı. Her iki futbolcu da 3 dakika uzatılan maçta yaklaşık 30 saniye görev alabildi. Cenk Tosun oyuna dahil olurken ısınma yeleğini tepkili şekilde yedek kulübesine attı. Ayrıca tecrübeli golcü, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.