Kaza yaptık

Spor Toto 1. Lig'de ilk haftayı 1 puanla kapatan Altınordu, evindeki ilk karşılaşmada Sakaryaspor'a 2-0 kaybederek büyük üzüntü yaşadı. Geride kalan iki haftalık süreçte hanesine 1 puan yazdırabilen İzmir temsilcisinde teknik direktörü Ufuk Kahraman, kaza yaptıklarını ifade etti. Kahraman, istedikleri oyunu oynayamadıklarını ve yenilen hatalı gollerle moral bozukluğu yaşadıklarını belirterek, "Sahamızda kazanmak istiyorduk. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Maç öncesinde oluşturduğumuz planları uygulamaya koyamadık. Rakibimize ilk 15-20 dakikada pozisyon vermemeye çalıştık. Ama düşündüğümüz plan içerisinde geçiş oyununu da yakalayamadık. Yediğimiz 2 gol var. Biri kademe hatasından, diğeri bireysel bir pas hatasından. Bu da takıma moral bozukluğu yaşattı" dedi.



8 NUMARA ARIYORUZ

Genç teknik adam, takımının agresif olmadığını ifade ederken, "İkinci yarıya 2 değişiklikle başladık. İlk yarının tam tersi ön alan baskısıyla başladık. Daha canlı, daha istekli, en azından gol isteyen bir Altınordu takımı vardı. Pozisyon bulduk, risk aldık ama o erken golü bulamadık" diye konuştu. Kahraman, 8 numara takviyesine ihtiyaç duyduklarını da vurgularken, bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



ALTINORDU'NUN İLK YARI KABUSU

Ligde geride kalan iki haftada 1 puanda kalan Altınordu, bu maçlarda ilk yarıda yediği gollerle kan kaybetti. İzmir ekibi ilk hafta mücadelesinde Gençlerbirliği deplasmanında ilk 45 dakikada 3 gole engel olamazken, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'a da 36 ve 38. dakikalarda yediği gollerle boyun eğdi. Kırmızı-lacivertliler savunma anlamında sıkıntı yaşarken, ilk iki haftada toplam 5 gol yiyerek savunmada alarm verdi.

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