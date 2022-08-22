  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen’de geri sayım

Menemen’de geri sayım

22.8.2022

Menemen’de geri sayım
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi Ekmas Group'a devredilen ve yeni bir yapılanma içerisinde olan Menemen Futbol Kulübü'nde lig için geri sayım başladı. Geçen seneki kadrosundan birçok futbolcuyla yollarını ayıran ve 20 takviye yaparak kadrosunu baştan aşağı yenileyen İzmir temsilcisi, 2020-2021 sezonunda 3. Lig'de şampiyon olan Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geçen sezon oynadığı son 19 karşılaşmada sadece 1 yenilgi, 1 de beraberlik alan rakibine karşı 2. Lig'deki ilk maçında 28 Ağustos Pazar günü evinde galibiyet kovalayacak. Teknik direktör Özden Töraydın sezona zorlu bir rakibe karşı başlayacaklarını ifade ederken, taraftarlarının önündeki ilk mücadelede 3 puan almak istediklerini belirtti.

■ BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA