Menemen’de geri sayım

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi Ekmas Group'a devredilen ve yeni bir yapılanma içerisinde olan Menemen Futbol Kulübü'nde lig için geri sayım başladı. Geçen seneki kadrosundan birçok futbolcuyla yollarını ayıran ve 20 takviye yaparak kadrosunu baştan aşağı yenileyen İzmir temsilcisi, 2020-2021 sezonunda 3. Lig'de şampiyon olan Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geçen sezon oynadığı son 19 karşılaşmada sadece 1 yenilgi, 1 de beraberlik alan rakibine karşı 2. Lig'deki ilk maçında 28 Ağustos Pazar günü evinde galibiyet kovalayacak. Teknik direktör Özden Töraydın sezona zorlu bir rakibe karşı başlayacaklarını ifade ederken, taraftarlarının önündeki ilk mücadelede 3 puan almak istediklerini belirtti.



■ BERKE ÖZBAY

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