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Haberler Spor Alaçatı’da ödül yağmuru

Alaçatı’da ödül yağmuru

23.8.2022

Alaçatı’da ödül yağmuru
ÇEŞME Belediyesi, Turkey Windsurf Training (TWT) ve Trio Shipping tarafından Medicana Sağlık Grubu ana sponsorluğunda organize edilen, IFCA yönetiminde ve gözetiminde gerçekleştirilen yarışta ödüller sahiplerini buldu. IFCA yetkilileri ve Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı hakemlerin görev aldığı Şampiyonaya 17 farklı ülkeden 100'un üzerinde sporcu katıldı. Dünya Surf Şampiyonası yarışlarında Youth Erkekler Kategorisinde birinci Johan Soe, ikinci Lohan Jules, üçüncü Neels Pechoux, Youth Kadınlar Kategorisinde birinci Justine Lemeteyer, ikinic Mae Davıco, üçüncü Anna Biagıolını, Master Erkekler Kategorisinde birinci Andrea Rosatı, ikinci Erkan Morgan, üçüncü Massımılıano Brunetti, Junior Kızlar Kategorisinde birinci Elif Ercan, ikinci Mimosa Meroni, üçüncü Çağla Anadol, Junior Erkekler Kategorisinde ise birinci Ozan Ozay, ikinci Tan Tandoğan, üçüncü Anton Rıchter oldu.
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