Spor Toto 1. Lig'e Yılport Samsunspor yenilgisiyle başlayan Altay'da, Pendikspor deplasmanında da 90+8'de yenen golün şoku yaşanıyor. Futbola Altay altyapısında başlayan rakip takımdan Görkem Bitin'in attığı tek golle mağlup olan siyah-beyazlılar, son anda yine puanla tanışamazken teknik direktör Sinan Kaloğlu İstanbul'dan hak etmedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını belirterek, "Çok üzgünüz. Verdiğimiz mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Bu maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Futbolcularım ne söylesem dediklerimi harfiyen yerine getirdi. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Kamp döneminde de söyledim, sabırlı olmalıyız" yorumunu yaptı.

'TOPARLANACAĞIZ'

Özellikle genç futbolcuların ilk kez böyle bir platformda sahaya çıktığını ifade eden Sinan Kaloğlu, "Gençlerimizin ve aramıza katılan diğer tecrübeli oyuncuların hazır olmasıyla birlikte daha dirençli bir Altay izleteceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bazı futbolcularımızın hazır olması kısa sürerken, bazıları için durum uzuyor. İlk haftalar her zaman zorludur. Ancak toparlanacağız ve yeniden yükselişe geçeceğiz" şeklindez konuştu.

ÜZÜMCÜ: SKORU TUTMAYI BİLMELİYİZ

Altay'da Sportif Direktör Tuna Üzümcü, Pendik deplasmanından puansız ayrılmaları ilgili çarpıçı ifadeler kullandı. Üzümcü, "Skoru tutmayı puanla maçı bitirmeyi bilmeliyiz. Savaştık, mücadele ettik ama olmadı. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında oynanan futbol nedeniyle gururlu, aldığımız sonuç sebebiyle de hüzünlüydük. Ancak panik yapmadan mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

15 SENE SONRA YİNE PUAN YOK

İKİ maçta gol dahi atamayan Altay, 2022-2023 sezonuna sıkıntılı başladı. Altay son olarak 2007- 2008 sezonunda ilk 2 haftada puan alamamıştı. O dönem Orduspor'a 2-1, Karşıyaka'ya ise 3-0 yenilen Altay, sezonu 10'uncu sırada bitirmişti.