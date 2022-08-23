Fenerbahçe tam gaz

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u da 4-2 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. 19. dakikada Rossi ceza sahasında yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. 20'de Valencia, penaltıyı gole çevirdi: 1-0. 41'de defansın hatasında Serdar Dursun'a çarpan top, Valencia'nın önünde kaldı. Valencia, kaleci Ertaç'ı da çalımlayarak farkı ikiye çıkardı: 2-0. 47'de Lincoln'ün yerden penaltı noktası civarına çıkardığı topla buluşan Zajc, topu filelere gönderdi: 3-0.



RAKİTSKYİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

53'te Onyekuru, ceza sahası içinde Szalai tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 56'da topun başına geçen Belhanda, ağları havalandırdı: 3-1. 66'da Onyekuru, Lemos'tan sıyrıldıktan sonra son anda Altay'ın üzerinden topu içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Dzyuba meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-2. 82'de Rakitskyi, yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. 83'te Rossi'nin kullandığı duran topta arkaya aşırılan meşin yuvarlak, Alioski'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, güzel bir vuruşla skoru belirledi: 4-2.



TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Demirspor müsabakasına da yoğun ilgi gösterdi. Maça saatler kala stat civarında toplanan ve marşlar ile müsabakayı bekleyen sarı-lacivertliler, tribünlerin tamamını doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tek tek tribünlere çağırdığı sarılacivertli oyunculara moral verdi. Öte yandan Adana Demirspor taraftarları da kendileri için ayrılan tribünün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

JESUS'TAN ROTASYON

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Austria Wien müsabakasına göre 5 değişiklik yaptı. Austria Wien karşısında oynayan Joshua King, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Rossi ve Ezgjan Alioski'yi kenara aldı. Başarılı teknik adam, bu isimlerin yerine Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Emre Mor ve Enner Valencia'yı ilk 11'de oynattı.