Horoz’un sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçında Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Denizlispor, evinde Çaykur Rizespor ile berabere kaldı: 0-0. 13. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Sefa'nın vurduğu top, savunmada bekleyen Oğuz'a çarptıktan sonra uzaklaştırıldı. 31'de penaltı noktasında Miya'nın vurduğu top, araya giren Oğuz'a çarptı. Atağın devamında dönen topu ön çizgide kontrol eden Grahovac'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hüseyin'de kaldı. 40'ta sağ kanattan Emre'nin açtığı ortada araya giren Gökhan Gönül, topu son anda kafayla vurarak arka kale direğinin dibinden kornere gönderdi.



VAR GOLÜ İPTAL ETTİ

62'de rakibini çalımlayarak ceza sahası içine giren Bekircan'ın kaleye vurduğu sert topu file bekçisi son anda uzanarak kornere gönderdi. 75'te Schwechlen'in sol kanattan yaptığı ortada Mayi'nin iyi yükselerek vurduğu topu, kaleci parmaklarıyla üst direkten kornere attı. 90+6'da Ç. Rizespor'da karambolden dönen topu önünde bulan Alper, meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Kutluhan Bilgiç, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti. Maç 0-0 sona erdi.

BAKKAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, geçen hafta 1-0 kaybedilen Eyüpspor maçı 11'inde tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam Özer'in yerine Okan'a şans verdi. Ayağındaki topuk dikeni nedeniyle tedavisi süren golcü Ömer Şişmanoğlu, baldırında zorlamaya bağlı yırtık olan Dje Djetje ve ayak bileğinde sıkıntı olan Erdal Akdarı ile lisansı henüz çıkmayan İlhan Depe, Eyüpspor maçında olduğu gibi, Çaykur Rizespor'a karşı da forma giyemediler.