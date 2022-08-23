Manisa FK 6. sırada

SPOR Toto 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, en değerli takımlar sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Siyahbeyazlılar, 8.13 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Samsunspor (14.2 milyon Euro), Eyüpspor (12.65 milyon Euro), Çaykur Rizespor (11.83 milyon Euro), Göztepe (11.63 milyon Euro), Bandırmaspor'un (10.45 milyon Euro) ardından 6. sırada yer aldı. Ege ekiplerinden Bodrumspor 4.82 milyon Euro'luk değeriyle 13., Altınordu 4.73 milyon Euro'luk değeriyle 14., Denizlispor 4.18 milyon Euro'luk değeriyle 18., Altay da 3.51 milyon Euro'luk değeriyle 19. sırada yer aldı. Manisa FK'da, Marvin Gakpa 850 milyon Euro'luk değeriyle takımın en değerli oyuncusu olurken, onu Adem Büyük (700 bin Euro), Batuhan Kör (625 bin Euro), Demba Diallo (500 bin Euro) takip etti.



■ ÜMİT YÖNEY

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