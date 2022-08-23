Muhteşem Bodrum

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor sezona müthiş bir giriş yaptı. İlk hafta ilk 11'in 10'u geçen sezon 2. Lig'de kadroda yer alan oyuncularla evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup edip liderlik koltuğuna oturan yeşil-beyazlılar, Ankara Keçiörengücü'nü de deplasmanda aynı skorla yenip 2'de 2 yaptı. Ligin 2. haftasını da zirvede tamamlayan Muğla ekibi, rakip ağlara 6 gol atarak hücumda da çok etkili bir görüntü çizdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, çok iyi bir takım olduklarını ve istikrarlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi. Taşdemir, "Zor bir deplasman maçıydı. Çok çalıştık. Erken gol işimizi kolaylaştırdı. Takım iyi bir direnç koydu. Bizi geçen sene şampiyonluğa taşıyan oyuncu grubumuzun, bize bir üst ligde de katkı sağlayıp başarılı olacaklarına çok inandık. Yeni gelenleri de bu düzen içine dahil edebilirsek çok daha kaliteli bir takım olabiliriz" dedi.

BÜYÜK SEVİNÇ

BODRUMSPORLU futbolcular Başkent'te elde edilen galibiyetten sonra soyunma odasında büyük sevinç yaşadılar. Yeşil-beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolcular Keçiörengücü zaferini doyasıya kutladı. Başkan Rıza Karakaya, "Harika bir başlangıç. Çok mutluyuz" dedi.