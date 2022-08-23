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Haberler Spor Somaspor’un son provası tatsız geçti

Somaspor’un son provası tatsız geçti

23.8.2022

Somaspor’un son provası tatsız geçti
2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Somaspor, lig maratonu öncesi oynadığı 10. ve son hazırlık maçında Bursa'da Teco Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan maçta Somaspor'un golünü Yılmaz Ceylan'ın asistinde Can Muhammet Vural kaydetti. Bu mücadeleyle sezon öncesi özel maçlarını tamamlayan Siyah İnciler, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar, 10 maçta rakip ağları 20 kez havalandırırken, kendi ağlarında 15 gol gördü. Soma, Karacabey maçının ardından 2 günlük izin yapıp hafta sonu başlayacak lig için hazırlıklarına devam edecek.

■ SERVET SARUN
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