Somaspor’un son provası tatsız geçti

2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Somaspor, lig maratonu öncesi oynadığı 10. ve son hazırlık maçında Bursa'da Teco Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan maçta Somaspor'un golünü Yılmaz Ceylan'ın asistinde Can Muhammet Vural kaydetti. Bu mücadeleyle sezon öncesi özel maçlarını tamamlayan Siyah İnciler, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar, 10 maçta rakip ağları 20 kez havalandırırken, kendi ağlarında 15 gol gördü. Soma, Karacabey maçının ardından 2 günlük izin yapıp hafta sonu başlayacak lig için hazırlıklarına devam edecek.



■ SERVET SARUN

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