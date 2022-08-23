  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Turgutluspor’a lig öncesi sert uyarı

Turgutluspor’a lig öncesi sert uyarı

23.8.2022

Turgutluspor’a lig öncesi sert uyarı
3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Turgutluspor, Bölgesel Amatör Lig'deki İzmir temsilcilerinden Aliağa Futbol Kulübü'yle evinde oynadığı özel maçı 4-2 kaybetti. Turgutluspor sahaya Fatih, Okan, Yiğit Utku, Muhammed Ebrar, Dede, Mustafa, Mert, Berkay, Anıl, Burak Osman ve İlhan 11'iyle çıktı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada her iki yarıya farklı 11'lerle çıkan Kasaba'nın gollerini Berkant ve Ekrem kaydetti. Taraftara açık olan mücadeleyi kırmızı-siyahlı yönetim de izledi. Turgutluspor, ilk hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'a 4-1 mağlup olmuş, ikinci hazırlık maçında Uşakspor ile oynadığı maç 0-0 berabere devam ederken yoğun yağmur nedeniyle 60. dakikada iptal olmuştu.

■ SERVET SARUN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA