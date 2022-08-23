Turgutluspor’a lig öncesi sert uyarı

3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Turgutluspor, Bölgesel Amatör Lig'deki İzmir temsilcilerinden Aliağa Futbol Kulübü'yle evinde oynadığı özel maçı 4-2 kaybetti. Turgutluspor sahaya Fatih, Okan, Yiğit Utku, Muhammed Ebrar, Dede, Mustafa, Mert, Berkay, Anıl, Burak Osman ve İlhan 11'iyle çıktı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada her iki yarıya farklı 11'lerle çıkan Kasaba'nın gollerini Berkant ve Ekrem kaydetti. Taraftara açık olan mücadeleyi kırmızı-siyahlı yönetim de izledi. Turgutluspor, ilk hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'a 4-1 mağlup olmuş, ikinci hazırlık maçında Uşakspor ile oynadığı maç 0-0 berabere devam ederken yoğun yağmur nedeniyle 60. dakikada iptal olmuştu.



■ SERVET SARUN

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