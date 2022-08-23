Uşakspor’da devir işlemleri tamamlandı

Uşakspor'da kulübün Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm'e devir süreci resmen gerçekleşti. Aküzüm yönetiminde teknik direktörlük görevine Bülent Akın'ı getirip transferi büyük ölçüde tamamlayan kulübün adı Uşakspor Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak değişti. Devir sürecinin tamamlanmasıyla açıklama yayınlayan eski başkan Hikmet Kahraman, "3 sezon önce zor ve sıkıntılı bir dönemden geçerken başlayıp büyük bir gururla, şerefle yapmaya çalıştığımız şanlı Uşakspor'umuzun başkanlığından resmen ayrılmış bulunuyorum" şeklinde konuştu.



KULÜBÜN ALTYAPISI BELEDİYEDE

Kahraman, "Elimizden geldiğince yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte şanlı takımımıza hizmet etmeye çalıştık. Uşakspor'umuzun en iyi şekilde temsil edilmesi, sahada mücadelenin en güçlü haliyle sürdürülmesi adına kulüp başkanlığı görevini hassasiyetle yürüttük. Devir işlemi artık tamamlandı ve takımımız bundan sonraki süreçte Uşakspor Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak çalışmalarını sürdürecek. Camiamız her geçen gün büyüyerek güçlenecektir. Takımımıza zaferlerle dolu, birliğin sembolu olacak bir gelecek diliyorum" açıklamasını yaptı. Kahraman, devir süreci tamamlanan Uşakspor'da kulübün altyapısının ise Uşak Belediyesi'nin kontrolünde olacağını söyledi.



■ SERVET SARUN

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