Altınordu’nun tek ilacı zaman

SPOR Toto 1. Lig'de ilk 2 haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda 3-3 berabere kalıp evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman zaman istedi. En kısa sürede sistemin oturacağını belirten genç teknik adam, "Kendi oyunumuzu oynamak için yoğun çalışıyoruz. Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, Sakaryaspor karşılaşmasının da ikinci devresinde çok iyi işler yaptık. Bunu yayacağız. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Bu hafta deplasmanda Boluspor'la oynayacağız. Ben takımıma, genç ve tecrübeli oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Altınordu geride kalan sezonlarda hep sonradan açıldı. Biz bu süreyi daha da kısaltacağız" dedi.

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