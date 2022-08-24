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Haberler Spor Bodrumspor ilk devrelerde coştu

Bodrumspor ilk devrelerde coştu

24.8.2022

Bodrumspor ilk devrelerde coştu
SPOR Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Ankara Keçiörengücü'nü 3-1'lik skorlarla geçen ve 2'de 2 yaparak zirveye kurulan Bodrumspor, rakamlarda da dikkat çekiyor. İkinci haftayı da liderlik koltuğunda geçiren yeşilbeyazlılar, attıkları 6 golün 5'ini karşılaşmaların ilk devrelerinde buldu. 1. Lig'de en çok gol atan takım olarak da dikkat çeken Bodrumspor, 1 ile 15. dakikalar arasında 1, 16 ile 30. dakikalar arasında 3, 31 ile 45. dakikalar arasında 1 gol buldu, 76 ile 90. dakikalar arasında da 1 gole imza attı. Ege temsilcisinde, geçen sezon 2. Lig'de yaşanan şampiyonluğun mimarlarından Samet Yalçın 2, Bahadır Erol, Celal Dumanlı ve Süleyman Özdamar 1'er golle skora katkı yaptılar. Öte yandan Bodrumspor, 28 Ağustos Pazar günü taraftarları önünde konuk edeceği Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı.

■ ÜMİT YÖNEY
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