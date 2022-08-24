Bucaspor geleneğini sürdürecek

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Bucaspor 1928, lige yenilgisiz başlama geleneğini sürdürmek istiyor. İzmir temsilcisi son 6 sezondur ligin ilk karşılaşmalarında mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda evinde Derince Belediyespor, 2017-2018 sezonunda ise 24Erzincanspor'u konuk ettiği maçlarda sahadan 0-0 beraberlik ve 1'er puanla ayrıldı.



KARACABEY'E KONUK OLACAK

2018-2019'da deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-1, 2019-2020 sezonunda İzmir'de Çankaya FK'yı 4-2, 2020-2021'de ise sahasında ağırladığı Ofspor'u 3-1'lik skorlarla yenmeyi başaran Bucaspor 1928, sezon sonunda Play-Off hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Fırtına, geçen sezon ise ligin iddialı ekiplerinden Isparta 32 Spor'la Buca'da oynanan maçta 1-1'lik skorla açılışı yine yenilgisiz yaptı. Son 6 sezonun ilk karşılaşmalarında sahadan 3 galibiyet, 3 de beraberlikle ayrılarak iyi bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, bu yıl ilk maçta ise 27 Ağustos Cumartesi günü geçen yıl Play-Off oynama başarısı gösteren Karacabey Belediyespor'a konuk olacak.



■ BERKE ÖZBAY

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