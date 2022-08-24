Kartal atakta

Lig başlamadan 6 transfer yapan Beşiktaş, takımdaki eksiklerin görülmesinden sonra 4 transfer daha yaparak bu sayıyı 10'a çıkartacak. Stoper, orta saha, kanat ve 10 numara almak isteyen siyah-beyazlılar çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Orta sahasına takviye arayan Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim İngiltere Championship takımı Sheffield Wednesday'ın formasını giyen Nijerya asıllı İngiliz oyuncu Fisayo Dele-Bashiru oldu. Sheffield Star'a göre, orta saha oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru'ya hem İngiltere hem de Türkiye'den ilgi var. 21 yaşındaki oyuncu önce Blackpool sonra da Norwich City tarafından ilgi gördü. Beşiktaş ve Süper Lig takımı Antalyaspor da yeni bir sözleşme teklif edilmeyen Dele- Bashiru ile ilgileniyor.

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