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Haberler Spor Menemen FK’dan Mertens’e cevap

Menemen FK’dan Mertens’e cevap

24.8.2022

Menemen FK’dan Mertens’e cevap
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nden, Galatasaray'a transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Dries Mertens'in "Menemen'i çok sevdim" açıklamasına cevap geldi. İzmir ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mertens'in açıklaması ve yemeklerden özellikle menemeni çok sevdiğini dile getiren video paylaşılırken, Belçikalı yıldız ve Galatasaray'ın sosyal medya hesabı etiketlenerek "Sevgi karşılıklı" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşıma Menemen FK'lı taraftarlar oldukça ilgi gösterirken birçok da beğeni geldi. Öte yandan 28 Ağustos'ta yeni sezonun ilk sınavında Esenler Erokspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, galibiyetle başlamayı hedefliyor.

■ BERKE ÖZBAY
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