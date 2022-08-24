Yelkenler açılıyor

Yelken tutkunları 6. kez Arkas Aegean Link ile Çeşme'de buluşuyor. Çeşme'nin yat yarışı Arkas Aegean Link Regatta için geri sayım başladı. Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK Çeşme Marina tarafından bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek Arkas Aegean Link Regatta 25 Ağustos'taki açılış kokteylinin ardından 26-27-28 Ağustos tarihlerinde Çeşme kıyılarında yatların rüzgarla dansına tanıklık edecek. Rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme 40 tekne, 320 yelkencinin katılması beklenen yarış ile Ilıca'dan itibaren renkli yelkenlilerin rüzgarla dansına ve görsel şölenine tanıklık edecek. Yarışların ardından pazar günü Yuzu Beach'te gerçekleştirilecek özel kapanış partisinde yarışçılar hem kupalarına sahip olacak hem de yarışın denizde, eğlencenin sahilde olduğunu gösterecek.

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