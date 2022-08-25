Avrupa gecesi

Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor bugün tur için sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi Play- Off Turu'nda 2-0'ın rövanşında Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile sahasında karşılaşacak. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Exxen yayınlayacak. Tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'in, Austria Wien karşısında kadroya dönmesi bekleniyor. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetecek. Sivasspor da UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında saat 20.00'de evinde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılar, İsveç'te oynanan müsabakayı 3-1 kaybetmişti. Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Bu maç da TRT Spor'dan yayınlanacak.

Günün son maçında Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında 21.45'te deplasmanda Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek. Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ilk maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Başakşehir - Antwerp mücadelesinde Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Manuel Schuettengruber görev alacak. Bu maç ise TRT-1'den yayınlanacak.