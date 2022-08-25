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Haberler Spor Bodrum’un değişmez bombacısı

Bodrum’un değişmez bombacısı

2012’den bu yana A takımda forma giyen Celal Dumanlı 5 farklı ligde de görev yaptı.

25.8.2022

SPOR Toto 1. Lig'de ilk kez mücadele eden Bodrumspor'un altyapısından yetişip yıllardır Erkan Değişmez'le birlikte takımın değişilmezi olan 28 yaşındaki Celal Dumanlı, yeşil-beyazlı formayla her ligde gol atmayı başardı. 2012'den beri A takımda yer aldığı Bodrumspor'da 2015'te Bölgesel Amatör Lig, 2017'de 3. Lig ve geçen yıl da 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Celal, Spor Toto 1. Lig'deki ilk golünü geçen hafta Ankara Keçiörengücü ağlarına gönderdi. 11 sezondur Bodrumspor forması giyen Celal, 5 farklı ligde yeşil-beyazlı formayla gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, Bölgesel Amatör Lig'de 3 sezonda 49 maç 11, 3. Lig'de 2 sezonda 52 maçta 6, 2. Lig'de 5 sezonda 120 maçta 26, Spor Toto 1. Lig'de 1 sezonda 2 maçta 1 gol attı.

■ BERKE ÖZBAY

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