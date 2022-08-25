Dele Alli tamam

Beşiktaş'ta günlerdir beklenen transfer dün gerçekleşti ve siyah-beyazlılar Dele Alli'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek Beşiktaş, Alli'nin sezon sonuna kadar olan 2.5 milyon Euro'luk maaşını üstlenecek. İngiliz oyuncunun satın alma opsiyonu ise 8 milyon Euro olacak. Alli'yi bu hafta İstanbul'a getirmeyi planlayan Beşiktaş, sağlık kontrolünün ardından transferi resmiyete kavuşturacak.



YENİDEN DOĞMAK İSTİYORUM

İngiliz yıldızın Ocak ayına kadar satın alma opsiyonu 6 milyon Euro. Opsiyon yıl sonu kullanıldığı takdirde bu rakam 8 milyon Euro'ya çıkacak. İngiliz yıldızın siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelmek istediğini söylediği öğrenildi. Başarılı futbolcunun, "İngiltere'den ayrılmaya karar verdim. Çünkü düzenli futbol oynamak, eski günlerime dönmek ve yeniden doğmak istiyorum. Beşiktaş'a üst seviyede katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ın da bana çok iyi geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandığı belirlendi.

37 kez İngiltere Milli Takım formasını giyen 26 yaşındaki futbolcu, Everton'ın önceki gün Nottingam Forest ile 1-1 berabere kaldığı maçta yedek soyunurken, forma şansı bulamamıştı