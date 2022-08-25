Galatasaray'ın savunmaya takviye için düşündüğü Samuel Umtiti elden kaçıyor. Barcelona'dan ayrılma hazırlıkları yapan oyuncunun menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildiği ileri sürülürken son olarak İtalyan kulübü Lecce'nin de devreye girmesiyle işler karıştı. Umtiti için teknik direktör Okan Buruk'un vereceği rapora göre bir teklif hazırlanmasının gündemde olduğu belirtilmiş, Kamerun asıllı stoperin Beşiktaş'a da teklif edildiği ileri sürülmüştü. İtalya kaynaklı haberlere göre ise Lecce kulübü aslında Barcelona ile bir anlaşmaya vardı. Konunun bugün veya yarın netlik kazanması beklenirken sarıkırmızılıların son bir hamle yapıp teklifini iletmesi bekleniyor.



NWAKAEME ARABİSTAN'A

Bu arada uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Trabzonspor'un eski futbolcusu Nijeryalı yıldız Nwakaeme, Suudi Arabistan'a transfer oluyor. Al Faiha takımıyla anlaşan oyuncunun bu hafta resmi sözleşmeye imzayı atacağı gelen haberler arasında. Bilindiği üzere başarılı oyuncunun G.Saray'a çok yakın olduğu iddia edilmişti.

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