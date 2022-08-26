Bucaspor 1928 bombayı patlattı

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, dış transferde bombayı patlattı. İzmir temsilcisi, Birinci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen orta saha Erhan Çelenk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kadrosunu Erhan Şentürk, Lokman Gör, Furkan Çil, Mazlum Demir ve Taşkın Çalış'la güçlendiren sarı-lacivertliler, son olarak 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu renklerine bağladı. Dış transferde çok önemli hamleler yapan Fırtına, iskelet kadrosunu da koruyarak şampiyonluk yolunda oldukça iddialı bir konuma geldi. İzmir ekbinin son transferi Erhan kariyerinde daha önce Akçaabat Sebatspor, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği, Erzurumspor, Gaziantep FK, Akhisarspor ve Altay formalarını da giydi.



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Geride kalan sezonun ilk devresini Altay'da geçiren Erhan İzmir ekibinde 12 maçta forma giymiş, 1 de gol atmıştı. İkinci yarıda ise Manisa FK'ya giden deneyimli isim, Manisa temsilcisinde 17 mücadelede rakip ağları 4 kez havalandırırken, 3 golün de pasını vermişti.

■ BERKE ÖZBAY