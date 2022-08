Fenerbahçe çok mutlu

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe, 2-0'ın rövanşında Avusturya ekibi Austria Wien'i farklı yenerek gruplara kaldı: 4-1. 12. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda Braunöder'e çarpan meşin yuvarlak kaleci Früchtl'ı aşarak ağlara gitti: 1-0. 44'te Rossi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.



MERT SON SÖZÜ SÖYLEDİ

45+1'de Fitz'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Martins topu ağlara gönderdi: 2-1. 70'te Diego Rossi'nin pasıyla ceza yayında topu alan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine girip yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1. 79'da rakibinden topu kapan Mert Hakan Yandaş sol taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1. Maç 4-1 sona erdi.



İRFAN CAN GOLLERLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli Kahveci, 6 maç sonra ilk 11'de görev yaptı. Dinamo Kiev ile yapılan rövanş maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, Austria Wien ve ligdeki Adana Demirspor maçlarında kadroda yer almış ancak forma giyememişti. Yıldız oyuncu, 44 ve 70. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.

JESUS'TAN ROTASYON

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı. Ligde ilk 11'de görevlendirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran Jesus, bu isimlerin yerine Bright Osayi- Samuel, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de oynattı.

KURA BUGÜN ÇEKİLECEK

İstanbul'un ev sahipliğinde bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimi yapılacak. Avrupa Ligi'nde rakibini yenerek gruplara kalan Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nden elenen Trabzonspor'un rakipleri saat 15.30'da belli olacak. Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ile Avrupa Ligi'nden elenen Sivasspor'un grupları saat 16.00'da açıklanacak.