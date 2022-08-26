Filenin Efeleri yarın sahnede

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası bugün start alıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında yarın 12.00'de Çin ile karşılaşacak. Milliler, pazartesi günü 22.15'te İtalya, son maçında 31 Ağustos Çarşamba günü 15.00'te Kanada'ya karşı servis atacak. Şampiyonada ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak. Organizasyonda çeyrek final maçları 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Dünya şampiyonu, 10 Eylül Cumartesi günü yapılacak yarı final ve 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelelerinin ardından belli olacak.

DİĞER