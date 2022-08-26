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Haberler Spor KSK şampiyonlukta favori

KSK şampiyonlukta favori

26.8.2022

KSK şampiyonlukta favori
TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde hazırlanan Karşıyaka, dünyaca ünlü internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre grupta şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda. Sitede yeni transferler, kadro değerleri ve takımların hedeflerine göre yapılan sıralamaya göre grupta Karşıyaka ve Belediye Kütahyaspor'un şampiyonluklarına yüzde 80 oran veriliyor. Kaf-Kaf ve Kütahya'yı, şampiyonluk ihtimallerine yüzde 75 oran verilen Mersin İdman Yurdu ve 52 Orduspor izliyor.
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