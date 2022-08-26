Menemen bir imza daha attırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni yapılanmasıyla şampiyonluk hesapları yapan ve dış transferde son olarak Bedirhan Altunbaş'a imza attıran Menemen Futbol Kulübü, Mertcan Açıkgöz'ü de iki yıllığına renklerine bağladı. 23 yaşındaki kanat forvet, Beşiktaş altyapısında futbola başlarken, siyah-beyazlı ekibin U-17, U-19 ve U-21 takımlarında görev yaptı. Sarı-lacivertlilerin bu sezonki 22. transferi olan Mertcan kariyerinde daha önce Eyüpspor ve Sarıyer'de forma giydi. İkinci Lig'de bugüne kadar 42 maça çıkan genç futbolcu, Beşiktaş ile UEFA Youth League tecrübesi de yaşarken, toplam 11 gole imza attı.

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