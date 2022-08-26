Merve Nur’un hedefi Paris

KONYA'DA düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para okçuluk milli takımında bireysel ve mix takım halinde 2 altın madalya kazanan Merve Nur Eroğlu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda birincilik hedefiyle güç depoluyor. 29 yaşındaki Eroğlu, "Şu an en büyük hedefim, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda birinci olup orada da İstiklal Marşı'nı okutmak." ifadelerini kullandı. Eroğlu, İslami Dayanışma Oyunları elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu vurguladı ve, "Katılmak ayrı bir gururdu. En büyük gururu ise kürsüde İstiklal Marşı'nı okuturken yaşadım. Dönüp baktığımda arkamdaki herkes inancını, güvenini ve her şeyini bana yansıttı. Bu da benim için gurur vericiydi." açıklamasında bulundu.

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