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Haberler Spor 1966 Edremitspor’da yeni rota Üçüncü Lig

1966 Edremitspor’da yeni rota Üçüncü Lig

27.8.2022

1966 Edremitspor’da yeni rota Üçüncü Lig
YENİ sezonda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta Çanakkale, Kütahya ve İstanbul temsilcisi ile birlikte mücade edecek olan 1966 Edremitspor, ikinci etap hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdürüyor. Afyon kampında 4-5 hazırlık maçı oynamayı planlayan Balıkesir temsilcisi, teknik direktör Tarık Kısa yönetiminde günde çift idmanla güç depoluyor. Geçen sezon şampiyon olup BAL'a yükselen 1966 Edremitspor, grubu lider bitirip Play-Off'a ve ardından 3. Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan 1966 Edremitspor, ilk hazırlık maçında 3. Lig ekibi Arguvan Belediyespor ile oynadığı maçı 2-1 kaybetti.

■ SERVET SARUN
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