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Filenin Efeleri 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda!

A milli erkek takımı 24 yıl sonra Dünya Şampiyonluğu için mücadele etmeye hazırlanıyor. Filenin Efeleri 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu'ndaki ilk maçı için yarın Çin ile karşılaşacak.

AA

27.08.2022, 09:12 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 09:14

Filenin Efeleri 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası’nda!

Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında yarın Çin ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ: 12.00'de başlayacak.

Milli takım, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'nda Çin'in yanı sıra İtalya ve Kanada ile karşılaşacak.Türkiye, gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.



SON 16 TUR MAÇLARI 4-6 EYLÜL'DE

Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak. Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.

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