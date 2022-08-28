1966 Edremitspor’da Orhan Yüksel tamam

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta mücadele edecek 1966 Edremitspor, transferde kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-sarılılar, 3. Lig ekibi Batman Petrolspor'dan tecrübeli 10 numara Emre Pehlivan'ın ardından BAL ekiplerinden Çilimli Belediyesporda forma giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Orhan Yüksel'le sözleşme imzaladı. Tavşanlı Linyit altyapısında futbola başlayan 27 yaşındaki oyuncu, Eğirdirspor, Hisar Belediye, Sarayköy 1926, Akşehirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Tonya Doğanspor, Çilimli Belediyespor ve Karakoçan FK'da oynadı.



MANAVGAT'A MAĞLUP OLDU

İkinci etap çalışmaları için Afyonkarahisar'da kampa giren 1966 Edremitspor, 3. hazırlık maçında sahadan mağlup ayrıldı. Çalışmalarını teknik direktör Tarık Kısa yönetiminde sürdüren Balıkesir temsilcisi, Antalya'nın BAL temsilcisi Manavgat Belediyespor'a 2-1 yenildi. Edremit'in golü İsmail Palta'dan geldi. Yeşil-sarılı ekip, ilk hazırlık maçında 3. Lig ekibi Arguvan Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu, ikinci hazırlık maçında BAL ekibi Aksaray temsilcisi Eskil Belediyespor'u 1-0 yendi.



■ SERVET SARUN

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