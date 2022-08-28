3 günde 18 transfer

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Uşakspor Sportif Hizmetler A.Ş, 3 günde kadrosuna kattığı 20 transferle gövde gösterisi yaptı. Stoper Onur Demir (Nazilli Belediyespor), forvet Ahmet Hakan Şahin (Hatayspor), kaleci Vedat Böyükgül (Kahta 02 Spor), orta saha Azat Tarım (Sakaryaspor), stoper Sezer Gündüz (Karabükspor), Muzaffer Kahrıman, Murat Şenel (Başakşehir), sağ bek İbrahim Ethem Sevinç (Hendekspor), sağ kanat Mehmet Bağlı (Kuşadasıspor), Sefa Kahraman (Ebbsfleetİngiltere), Cenk Alptekin'i (Adanaspor) kadrosuna katan Aşigolar, altyapısından yetişen 2004 doğumlu Süleyman Emre Ödemiş'in ardından yine 2002 doğumlu Yener Berke Güner ile nikah tazeledi.





İMZA ŞOV DEVAM EDİYOR

1'i altyapıdan 12 oyuncuya imza attıran Uşakspor, son gün 1'i altyapıdan 6 takviye daha yaptı. Uşakspor, Süper Amatör Lig ekibi Bölmespor'dan 2002 doğumlu Baran Okutan ile sözleşme imzaladı. Aşigolar, Ankara Keçiörengücü'nden Yavuz Alemdar, Kahta 02 Spor'dan Ömer Faruk Canbirdi, Başakşehir U-19'dan 2003 doğumlu Barkın Yiğit, Adana Demirspor U-19'dan 2003 doğumlu Oğulcan İnanç'ı renklerine bağladı.



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