Devlerin dansı

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Galatasaray Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetirken, maç beIN Sports 1 kanalından naklen ekranlara gelecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti. Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yırtık şüphesi bulunan kaleci Uğurcan ve Bakasetas'ın durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek.



CİM-BOM ÜSTÜN

Tedavisi tamamlanan Leo Dubois ise Trabzonspor maçında sahadaki yerini alabilecek. Trabzonspor ile Galatasaray, 134. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarıkırmızılıların 59-44 üstünlüğü bulunuyor.



UMUT VE NACİ TRABZONSPOR'DA

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, iki isimle daha prensipte anlaşmaya vardı. Bordo-mavili ekip, Fransa ekibi Lorient forması giyen Umut Bozok ile Ajax'ta oynayan Naci Ünüvar ile anlaştı. İki yıldızın önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Trabzon, Umut'la 3 yıllığına anlaşırken, Naci 1 yıllığına kiralandı.

CORNELİUS'TAN 1 GOL 1 ASİST

Trabzonspor'un gol ayağı Cornelius Süper Lig'de bu sezon oynanan 3 karşılaşmada 255 dakika süre aldı. 1 gol atıp 1 asist gerçekleştiren oyuncu Süper Kupa mücadelesinde ise 2 kez Sivasspor filelerini sarsmıştı. Danimarkalı futbolcu bugün de takımının en önemli gol umudu olacak.

İKİ KEZ TAKIMINI KURTARDI

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis bu sezon iki kez sonradan oyuna dahil olarak takımını kurtardı. Yıldız oyuncu sezonun ilk maçında Antalyaspor ve 3. hafta karşılaşmasında Ümraniye filelerini sarsarak takımının aldığı 3 puanlarda önemli rol oynadı.