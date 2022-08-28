Efeler harika başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra yer aldığı FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Millilerde Adis 19 sayıyla en skorer isim olurken, O'na Burak 17, Burutay 8, Faik Samed ile Bedirhan 4, Arslan 3 sayıyla eşlik etti. Milliler gruptaki ikinci maçını yarın 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü 15.00'te Kanada ile oynayacak. Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak. Organizasyonda çeyrek final 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Final ise 11 Eylül Pazar günü oynanacak.