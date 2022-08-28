Fenerbahçe’ye Gomez müjdesi

Sezona harika bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de hücum bölgesine yapılacak takviye için şok gelişmeler yaşandı. La Liga ekiplerinden Valencia forması giyen Maxi Gomez'i isteyen sarı-lacivertlilere İspanyol temsilcisinden ret yanıtı gelmişti. Valencia'nın elinde alternatif olmadığı için yıldız golcüyü bırakmadığı öne sürülmüştü. Ancak dün İspanyol basının ortaya attığı iddia sarı-lacivertlileri yeniden harekete geçirdi. Manchester United'dan ayrılan Edinson Cavani'nin Valencia'ya transfer olacağı iddia edildi. İspanyol kulübüyle anlaşmaya varan Cavani'nin önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından Valencia'nın Gomez'in transferi için Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli kurmaylar, önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek Valencia kulübü ve yıldız golcüyle son detayları görüşecek.

DİĞER