Mekik’te Kaplan dönemi

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Grup temsilcisi Kızılcabölükspor'da olağanüstü genel kurul gerçekleşti. Mevcut başkan Osman Duran'ın maddi sıkıntılar nedeniyle aday olmadığı ve Kızılcabölük Nikah Salonu'nda gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında divan heyeti Ertan Gürgün, Mesut Bacıkoğlu ve Ramazan Arslantürk'ten oluşurken, başkanlığa Ersen Kaplan seçildi. Kaplan'ın yeni yönetiminde; Yılmaz Çetinkaya, Ahmet İlem, Alican Çakmak, Ramazan Usta, Mehmet Demiray, Murat Küççük, Mustafa Aydın, Tuğberk Seçkin, Ömer Camioglu, Bülent Kuş, Rahmi Galipoğlu, Işın Aküzüm ve Fatih Poyraz yer aldı.

■ SEBAHATTİN ALP