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Haberler Spor Sökespor’a ilk provada Burhaniye Bld uyarısı

Sökespor’a ilk provada Burhaniye Bld uyarısı

28.8.2022

Sökespor’a ilk provada Burhaniye Bld uyarısı

BAL 9. Grup'ta 2022-2023 sezonunda şampiyonluğu hedefleyen Eşin Grup Sökespor'un yeni sezon öncesi yaptığı ilk hazırlık maçında oyuncuların performansı göz doldurdu. Kırmızı-lacivertliler, İzmir Buca Stadı'nda karşılaştığı BAL ekibi Burhaniye Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik patron Mustafa Şen, sezonun ilk hazırlık maçında oyuncularının performansından genel olarak memnun olduklarını belirterek, "Kondisyon açısından iyi bir görüntü çizdik. Maçta önemli pozisyonlar bulmamıza rağmen gol atamadık. Ama ilk maçta oyuncularım istediklerimizi sahada uyguladı. İyi yoldayız, sezona da iyi bir giriş yapacağız" dedi. Sökespor, 10 günlük kamp için Afyonkarahisar'a gitti.

■ RAMAZAN AYDEMİR

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