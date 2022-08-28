Tire 2021 FK’ya Gebzespor morali

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup'ta İzmir'i temsil edecek Tire 2021 FK, 11 günlük Afyonkarahisar kampındaki ilk hazırlık maçında güçlü rakibi Gebzespor'u rahat geçti: 2-0. Karşılaşmanın ilk ve ikinci yarısında farklı kadrolarla mücadele eden sarı-kırmızılı takımın golleri 35. dakikada Oğuzhan Ay ve 55. dakikada Emrah Şenol'un ayağından geldi. Kamp programının planladıkları gibi gittiğini belirten ikinci başkan Yiğit Çetinkal, "Geçen yıl yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyoruz. Ligin başlamasına yaklaşık 1 ay gibi bir zaman var. Afyon kampı oyun şablonumuzu ve takım içindeki arkadaşlık ortamını pekiştirmek adına oldukça verimli geçiyor. Futbolcularımızın hırsı ise hepimizi memnun ediyor. Taraftarımızın gurur duyacağı özel bir takım yaratacağız. Yolun sonu 3. Lig" dedi.



■ NADİR UYSAL

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