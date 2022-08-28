  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Turgutlu lige hazır

Turgutlu lige hazır

3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek kırmızı-siyahlı ekip, 5. hazırlık maçında Akhisarspor’u Onur, İlhan ve Emirhan’ın golleriyle geçti.

28.8.2022

Turgutlu lige hazır
Yeni sezonda 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Turgutluspor, 5. hazırlık maçında 3. Lig 3. Grup temsilcisi Akhisarspor'u 3-0 yendi, lige hazır olduğunu gösterdi, lig öncesi alkış topladı.

İKİNCİ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ
Fatih, Levent, Yiğit Utku, Onur, Muhammed Ebrar, Okan, Mustafa, Berkay, Emirhan, Anıl, İlhan'dan oluşan ilk 11'le sahaya çıkan Kasaba'da teknik patron Sadun Hoşbay, ikinci yarıda bambaşka bir kadro sahaya sürdü. Turgutluspor, Akhisar Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde oynanan maçta Akigo'yu Onur Kıntaş, İlhan Aslanoğlu ve Emirhan Gürler'in golleri ile 3-0 yendi. Kırmızı-siyahlılar, hazırlık maçlarında Nazilli Belediyespor'a 4-1, Aliağa FK'ya 4-2 mağlup olmuş, Saruhanlı FK'yı 1-0 yenmiş, Uşakspor ile oynadığı maç 0-0 berabere devam ederken yoğun yağmur nedeniyle 60. dakikada iptal edilmişti. Turgutluspor, sezonun ilk maçında 4 Eylül'de saat 16.30'da deplasmanda Karaman FK'ya konuk olacak.

■ SERVET SARUN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA