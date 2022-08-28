Turgutlu lige hazır

Yeni sezonda 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Turgutluspor, 5. hazırlık maçında 3. Lig 3. Grup temsilcisi Akhisarspor'u 3-0 yendi, lige hazır olduğunu gösterdi, lig öncesi alkış topladı.



İKİNCİ GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Fatih, Levent, Yiğit Utku, Onur, Muhammed Ebrar, Okan, Mustafa, Berkay, Emirhan, Anıl, İlhan'dan oluşan ilk 11'le sahaya çıkan Kasaba'da teknik patron Sadun Hoşbay, ikinci yarıda bambaşka bir kadro sahaya sürdü. Turgutluspor, Akhisar Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde oynanan maçta Akigo'yu Onur Kıntaş, İlhan Aslanoğlu ve Emirhan Gürler'in golleri ile 3-0 yendi. Kırmızı-siyahlılar, hazırlık maçlarında Nazilli Belediyespor'a 4-1, Aliağa FK'ya 4-2 mağlup olmuş, Saruhanlı FK'yı 1-0 yenmiş, Uşakspor ile oynadığı maç 0-0 berabere devam ederken yoğun yağmur nedeniyle 60. dakikada iptal edilmişti. Turgutluspor, sezonun ilk maçında 4 Eylül'de saat 16.30'da deplasmanda Karaman FK'ya konuk olacak.



■ SERVET SARUN

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