Bandırmaspor son anda güldü

Spor Toto 1. Lig'de Bandırmaspor, ilk iki haftayı 4 puanla kapatan Göztepe'yi 2-1 mağlpu etti. 4. dakikada Arslanagic'in savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Mamah'ın vuruşu kaleyi bulmadı. 65'te Caner Cavlan'ın içeri çevirdiği topu Ekrem elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Sedat topu ağlara gönderdi: 0-1. 68'de Yalçın'ın ara topu denemesinde Fatih Kurucuk'un hatasıyla topu önünde bulan Yasin düzgün bir vuruşla takımına eşitliği getirdi: 1-1. 75'te Yasin'in ceza alanı dışından yerden şutunda savunmadan seken topa Atanga'nın dokunuşunda top direkten kaleci Gkelios'ta kaldı. 89'da Dembele'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Atabey, harika bir vuruşla kaleci Ekrem'i mağlup etti maç 2-1 bitti.

DİĞER