Bodrum’a çelme

Spor Toto 1. Lig'de sezona Yeni Malatyaspor ve Keçiörengücü galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Bodrumspor, 3. haftada Adanaspor karşısında uzatmada kahroldu: 3-3. 6. dakikada defanstan atılan uzun topu alan Celal ceza alınan girip altıpasa çıkarttı Emre'nin ters vuruşu kendi ağlarına gitti: 1-0. 13'te Üzeyir sağdan etkili geldi pasında Recep'in vuruşunu kaleci Hasan ayaklarıyla kornere çeldi. 44'te Samet'in savunma arkasına pasını alan Süleyman Güneş'in vuruşu üst direkten dışarı gitti. 45+4'te Bodrum savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Jallow ceza yayı önünden harika vurdu: 1-1. İlk devre berabere kapandı.



GOL DÜELLOSU DEVAM ETTİ

İkinci yarıda gol düellosu devam etti. 48. dakikada Bennasser'in serbest atışı auta çıktı. 60'ta Samet'in pasında Erkan'ın şutunda sonuç gelmedi. 67'de Bodrum defansın hatasında Hakkı ceza alanına çıkardı Sacko plaseledi: 1-2. 69'da Üzeyir sağdan ortaladı altıpasta Celal yükselip kafayı çaktı, skora dengeyi getirdi: 2-2. 72'de Hakkı'nın vuruşu direkten döndü. 81'de Caner karşı karşıya çok kötü vurdu. 90+1'de Kenan ortaladı Caner voleyi çaktı: 3-2. 90+5'te Jallow defanstan kurtardı yine harika vurdu ve skoru belirledi: 3-3.

ÜMİT YÖNEY - MİNİ ORUM



Şans bu kez gülmedi

Bodrumspor'un ilk iki haftada yaptığı en iyi iş top rakip savunmadayken 3-4 futbolcuyla baskı yapmak. Adanaspor maçında da ilk dakikayla beraber defansı zorladılar. Yine golü de savunmanın hatasında erken buldular. Golden sonra gardını alan Bodrum, ani ataklarla çıkmak istedi. Ancak Adanaspor orta sahası ön baskıyla buna izin vermedi. İlk yarının son dakikalarında Süleyman Güneş fırsatı değerlendirse Bodrumspor iki farklı üstünlüğü yakalayabilir ve rahatlayabilirdi. Ama futbol hata affetmiyor. Bodrum savunmasının bir anlık hatasında, Jallow'un harika golüyle Adanaspor soyunma odasına moralli gitti. İkinci devreye Adanaspor daha derli toplu başladı. Tutuk bir görüntü çizen Bodrumspor'da teknik patron İsmet Taşdemir 58. dakikada 3 oyuncu değişikliğiyle sahaya müdahele etti. Savunmada yapılan basit hatayla gelen şok golle geriye düşen Bodrum, 2 dakika sonra eşitliği sağlayıp tabelada dengeyi sağladı. Uzatmalarda Bodrum'a şans doğdu, 3-2'lik üstünlük geldi. Ama günün en başarılı ismi Jallow, yine harika bir vuruşla Bodrumspor'a 3'te 3 şansını tanımadı. Bodrumspor zaman zaman üstün oynadığı Adanaspor karşısında bu kez umduğunu bulamadı. Yine de 3 maçta 7 puan 1. Lig'e çıkmış yeni takım için harika...