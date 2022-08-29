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Manisa tam gaz

Tarihinde ilk Süper Lig’e yükselen yeşil-beyazlı ekip Türk Telekom’dan Erdi Gülaslan’dan sonra Cholet’ten ABD’li O.D. Anosike’yi kadrosuna kattı

29.8.2022

Manisa tam gaz
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