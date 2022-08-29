Trabzon’da gol sesi yok

Süper Lig'de haftanın merakla beklenen maçında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. 9'da Trezeguet sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarparak az farkla kornere çıktı. 12'de Trezeguet'in arka direğe ortasında Cornelius'un indirdiği topa Djaniny vurdu, top direğe çarparak dışarı çıktı. 31'de Yunus Akgün sağ taraftan getirdiği topu Mertens ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mertens'in vuruşunda Muhammet gole izin vermedi.





GOMİS NET FIRSATI KAÇIRDI

73'te Larsen'in yerden ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu kaleci Muslera, çıkarak kontrol etti. 77'de Trezeguet'nin sert şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti. 85'te Mertens'in pasında ceza alanı içinde Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, kaleci Muhammet Taha Tepe ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi. 90+5'de Oliveira'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Gomis'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



MERTENS İLK KEZ 11'DE

Galaktasaray'ın sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı Mertens, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez Trabzonspor maçında 11'de sahaya çıktı. Daha önceki maçlarda yedek soyunan ve oyuna sonradan dahil olan yıldız isim, Trabzon karşısında 11'de görev yaptı.

FIRTINA'DA 7 EKSİK VARDI

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 7 oyuncu, takımda yer almadı. Bordo-mavili takımda karın kasından sakatlığı açıklanan Uğurcan Çakır ile kasıklarındaki ağrısına karşın Kopenhag maçında oyunun son bölümlerinde süre alan Anastasios Bakasetas ve kas ağrısı hisseden Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemedi. Karadeniz ekibinde bu isimler dışında Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan da maç kadrosuna alınmadı.

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Galatasaray'ın teknik direktörleri kadrolarında değişiklik yaptı. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Kopenhag maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın yerine Muhammet Taha Tepe, Denswil'in yerine Vitor Hugo, Abdülkadir Ömür'ün yerine Trezeguet forma giydi. Galatasaray'da ise geçen haftaki Ümraniyespor maçı 11'ine göre tek oyuncu değişikliği yapıldı. Sarı-kırmızılı takımda Emre Akbaba, yedek kulübesinde yer alırken Mertens, ilk 11'de görev yaptı.





TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

trabzonspor taraftarı, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi. Sezonun ilk büyük karşılaşmasında İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği, Galatasaray taraftarları da tribünde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından deplasmanlarda seyirci yasağının kaldırılmasının ardından ilk büyük maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünden takımlarına destek verdi.