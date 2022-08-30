Filenin Efeler’i Italya’ya teslim

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-0 yenildi. Maça iyi başlayan İtalya, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Filenin Efeleri'nin toparlanmasına izin vermeyen İtalyanlar bu seti de 25-20 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette milliler, rakibinin oyunu koparmasına izin vermedi. Ancak son bölümde üst üste gelen hatalar sonucu İtalya seti 25-22 maçı da 3-0 kazandı. Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda gruptaki üçüncü ve son maçını yarın 15.00'te Kanada ile oynayacak.

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