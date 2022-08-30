Menemen FK ışıl ışıl

Ekmas Sportif Faaliyetler A.Ş. tarafından devir alındıktan sonra "Kuzey Yıldızı" sloganıyla yola çıkan Menemen FK, bir ay gibi kısa bir sürede tüm yapılanmasını tamamlayıp, ligdeki ilk maçını kazanarak süper bir başlangıç yaptı. İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Ohunbilge'nin göreve gelmesinin ardından önce teknik kadroyu belirleyen, ardından büyük bir hızla transfere girişip 21 futbolcuya arka arkaya imza attıran sarı-lacivertliler, stadı yeniledi, tesisleri revize etti. Kulüp idari kadrosunu da yenileyen, sosyal medya hesaplarını aktif eden, logosunu yenileyen İzmir ekibi, Esenler Erokspor'u 1-0 yenerek başarısını yeşil sahada da göstererek çalışmalarının karşılığını aldı.



YAPILANMA DEVAM EDECEK

Orhunbilge, "Kuzey Yıldızı" Menemen FK'daki yapılanma sürecinin devam edeceğini vurgulayarak, "Merkezdeki idari bina ve statta yaklaşık bir aylık çalışma geride kaldı. Şimdi Çavuşköy ve Kesikköy'deki tesislerimize başlıyoruz. Bu galibiyet çalışmaların bir sonucu oldu" dedi.

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