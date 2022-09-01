Arda’dan veda kararı

Futbola Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan ve Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giyen ve son olarak Galatasaray'a geri dönerek sarı-kırmızılı formayı terleten Arda Turan, son kararını verdi. Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir takımla anlaşmayan Arda Turan'ın bir süredir futbola devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Arda Turan'ın futbolu bırakma kararı aldığı, 35 yaşındaki yıldız oyuncunun yakın zamanda hazırlanan özel bir kliple futbola veda etmesi bekleniyor

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