Efeler tarih yazdı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaştı.

Grup'taki ilk maçında Çin'i 3-0 yenen, ikinci maçta İtalya'ya aynı skorla kaybeden milli takım, Kanada'yı 3-0 yenerek E Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 tur karşılaşmaları 4-6 Eylül'de yapılacak. Organizasyonda çeyrek final maçları yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak. Dünya şampiyonu ise Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final maçının ardından belli olacak.